La Poste
La Poste Softvérový inžinier Platy v Greater Paris Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Paris Area v La Poste dosahuje €54.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky La Poste. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Celkom za rok
€54.5K
Úroveň
L2
Základný plat
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v La Poste?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v La Poste in Greater Paris Area predstavuje ročnú celkovú odmenu €69,773. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v La Poste pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Paris Area je €51,985.

