Kyndryl
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • United States

Kyndryl Softvérový inžinier Platy v United States

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Kyndryl sa pohybuje od $128K za year pre Band 6 do $193K za year pre Band 9. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $122K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kyndryl. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Band 6
(Začiatočnícka úroveň)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Zobraziť 1 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Kyndryl?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Kyndryl in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $223,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kyndryl pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $121,000.

