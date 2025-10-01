Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Kyndryl sa pohybuje od $128K za year pre Band 6 do $193K za year pre Band 9. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $122K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kyndryl. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu