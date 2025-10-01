Adresár spoločností
Kyndryl
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Spain

Kyndryl Softvérový inžinier Platy v Spain

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Spain v Kyndryl dosahuje €37.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kyndryl. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Barcelona, CT, Spain
Celkom za rok
€37.2K
Úroveň
L1
Základný plat
€37.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Kyndryl?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Kyndryl in Spain sits at a yearly total compensation of €57,045. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Softvérový inžinier role in Spain is €37,212.

Ďalšie zdroje