Kyndryl
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

Kyndryl Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Kyndryl sa pohybuje od ₹9.8K za year do ₹30.3K. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹13.1K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kyndryl. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Band 6
(Začiatočnícka úroveň)
₹12.9K
₹12.8K
₹0
₹18
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Kyndryl?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Kyndryl in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,639,543. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kyndryl pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹1,132,651.

