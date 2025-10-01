Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Kyndryl sa pohybuje od ₹9.8K za year do ₹30.3K. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹13.1K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kyndryl. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Band 6
₹12.9K
₹12.8K
₹0
₹18
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu