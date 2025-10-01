Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Austin Area v Kyndryl sa pohybuje od $106K za year pre Band 6 do $121K za year pre Band 8. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Austin Area dosahuje $107K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kyndryl. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
