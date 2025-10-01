Adresár spoločností
Kyndryl
Kyndryl Softvérový inžinier Platy v Greater Austin Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Austin Area v Kyndryl sa pohybuje od $106K za year pre Band 6 do $121K za year pre Band 8. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Austin Area dosahuje $107K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kyndryl. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Band 6
(Začiatočnícka úroveň)
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Aké sú kariérne úrovne v Kyndryl?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Softvérový inžinier chez Kyndryl in Greater Austin Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $135,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Kyndryl pour le poste Softvérový inžinier in Greater Austin Area est de $120,000.

