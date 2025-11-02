Adresár spoločností
Kronos Research
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Taiwan v Kronos Research dosahuje NT$1.89M za year.

Mediánový balík
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Celkom za rok
NT$1.89M
Úroveň
-
Základný plat
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Kronos Research in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$10,086,066. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kronos Research pre pozíciu Softvérový inžinier in Taiwan je NT$1,537,900.

