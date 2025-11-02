Adresár spoločností
Kroll
  • Platy
  • Analytik kybernetickej bezpečnosti

  • Všetky platy Analytik kybernetickej bezpečnosti

Kroll Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Mediánový Analytik kybernetickej bezpečnosti kompenzačný balík v Kroll dosahuje CA$138K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kroll. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$138K
Úroveň
Senior Consultant
Základný plat
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v Kroll predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$175,216. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kroll pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je CA$92,615.

