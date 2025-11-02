Adresár spoločností
Kroll
  • Platy
  • Finančný analytik

  • Všetky platy Finančný analytik

Kroll Finančný analytik Platy

Mediánový Finančný analytik kompenzačný balík in United States v Kroll dosahuje $126K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kroll. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
Kroll
Analyst
hidden
Celkom za rok
$126K
Úroveň
L2
Základný plat
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$1.2K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v Kroll in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $205,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kroll pre pozíciu Finančný analytik in United States je $111,200.

