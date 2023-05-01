Adresár spoločností
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Platy

Platy Kratos Defense and Security Solutions sa pohybujú od $33,830 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Hardvérový inžinier na spodnej hranici až po $301,500 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kratos Defense and Security Solutions. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Obchodný rozvoj
$302K
Hardvérový inžinier
$33.8K
Strojný inžinier
$73.5K

Softvérový inžinier
$89.2K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Kratos Defense and Security Solutions predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $301,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kratos Defense and Security Solutions je $81,347.

