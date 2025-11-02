Adresár spoločností
KPN
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

KPN Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Netherlands v KPN dosahuje €71.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky KPN. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Celkom za rok
€71.2K
Úroveň
L3
Základný plat
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Prispieť

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v KPN in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €84,856. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v KPN pre pozíciu Softvérový inžinier in Netherlands je €71,772.

Ďalšie zdroje