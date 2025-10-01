Adresár spoločností
KPN
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

  • Greater Amsterdam Area

KPN Dátový vedec Platy v Greater Amsterdam Area

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Greater Amsterdam Area v KPN dosahuje €58.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky KPN. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Celkom za rok
€58.5K
Úroveň
hidden
Základný plat
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v KPN?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v KPN in Greater Amsterdam Area predstavuje ročnú celkovú odmenu €74,210. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v KPN pre pozíciu Dátový vedec in Greater Amsterdam Area je €58,474.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre KPN

