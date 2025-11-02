Adresár spoločností
KPN
Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Netherlands v KPN dosahuje €62.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky KPN. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Celkom za rok
€62.7K
Úroveň
-
Základný plat
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.8K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v KPN in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €115,118. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v KPN pre pozíciu Dátový vedec in Netherlands je €61,972.

