Adresár spoločností
Konami Gaming
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Konami Gaming Platy

Platy Konami Gaming sa pohybujú od $80,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $85,073 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Konami Gaming. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $80K
Projektový manažér
$85.1K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Konami Gaming predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $85,073. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Konami Gaming je $82,536.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Konami Gaming

Súvisiace spoločnosti

  • Roblox
  • Google
  • Snap
  • PayPal
  • Square
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/konami-gaming/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.