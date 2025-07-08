Adresár spoločností
Koenig Solutions
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Koenig Solutions Platy

Platy Koenig Solutions sa pohybujú od $5,823 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Architekt riešení na spodnej hranici až po $14,459 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Koenig Solutions. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový dizajnér
$14.5K
Architekt riešení
$5.8K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Koenig Solutions predstavuje Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $14,459. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Koenig Solutions je $10,141.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Koenig Solutions

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • PayPal
  • Pinterest
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koenig-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.