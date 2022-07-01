Adresár spoločností
Platy KNZ sa pohybujú od $34,825 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $190,950 pre Manažérsky konzultant na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov KNZ. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Manažérsky konzultant
$191K
Softvérový inžinier
$34.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v KNZ predstavuje Manažérsky konzultant at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $190,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v KNZ je $112,888.

