Adresár spoločností
Knowunity
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Knowunity Platy

Platy Knowunity sa pohybujú od $49,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $75,998 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Knowunity. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $76K
Produktový dizajnér
$49K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Knowunity predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $75,998. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Knowunity je $62,499.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Knowunity

Súvisiace spoločnosti

  • Square
  • Google
  • Dropbox
  • Uber
  • Stripe
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/knowunity/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.