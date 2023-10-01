Adresár spoločností
Knowunity
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    Knowunity is a digital learning platform offering free access to excellent school education. It integrates social learning and user-generated content to provide verified resources on various subjects.

    https://knowunity.de
    Webstránka
    2019
    Rok založenia
    150
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

