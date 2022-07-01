Adresár spoločností
Known
Known Platy

Platy Known sa pohybujú od $35,175 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $161,190 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Known. Posledná aktualizácia: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Manažér dátovej vedy
$161K
Dátový vedec
$153K
Softvérový inžinier
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Known predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $161,190. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Known je $153,000.

