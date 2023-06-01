Adresár Spoločností
Knoema
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Knoema Platy

Platový rozsah Knoema sa pohybuje od $87,560 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $318,400 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Knoema. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Dátový vedec
$201K
Produktový dizajnér
$87.6K
Predaj
$318K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Knoema je Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $318,400. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Knoema je $201,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Knoema

Súvisiace spoločnosti

  • Dropbox
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje