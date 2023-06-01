Adresár spoločností
Knighthead Capital Management
    Knighthead Capital Management is an investment management firm based in New York that focuses on event-driven, distressed credit, and special situation opportunities in various industries.

    2008
    30
    $1M-$10M
    Ďalšie zdroje