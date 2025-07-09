Adresár spoločností
Knight Frank
Knight Frank Platy

Platy Knight Frank sa pohybujú od $33,322 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $125,648 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Knight Frank. Posledná aktualizácia: 10/22/2025

Dátový analytik
$33.3K
Dátový vedec
$53.2K
Softvérový inžinier
$126K

Manažér softvérového inžinierstva
$111K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Knight Frank predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $125,648. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Knight Frank je $81,879.

Ďalšie zdroje