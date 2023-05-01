Adresár spoločností
Knak
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Knak Platy

Platy Knak sa pohybujú od $89,197 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $92,535 pre Marketing na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Knak. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $89.2K
Marketing
$92.5K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Knak predstavuje Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $92,535. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Knak je $90,866.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Knak

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • PayPal
  • Tesla
  • Netflix
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/knak/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.