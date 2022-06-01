Adresár spoločností
KMS Technology
KMS Technology Platy

Platy KMS Technology sa pohybujú od $12,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $48,040 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov KMS Technology. Posledná aktualizácia: 10/22/2025

Softvérový inžinier
Median $12K

Full-Stack softvérový inžinier

Obchodný analytik
$19.3K
Marketingové operácie
$13.1K

Produktový dizajnér
$13.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$48K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v KMS Technology predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $48,040. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v KMS Technology je $13,507.

