Adresár Spoločností
KKCompany
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

KKCompany Platy

Platový rozsah KKCompany sa pohybuje od $36,568 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $83,465 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov KKCompany. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $54K
Projektový manažér
$36.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$83.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na KKCompany é Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $83,465. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na KKCompany é $53,992.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre KKCompany

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Square
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje