Adresár spoločností
Kitu Systems
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Kitu Systems Platy

Mediánový plat Kitu Systems je $200,990 pre Manažér softvérového inžinierstva . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kitu Systems. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manažér softvérového inžinierstva
$201K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Kitu Systems predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $200,990. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kitu Systems je $200,990.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Kitu Systems

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • Google
  • Spotify
  • Airbnb
  • SoFi
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kitu-systems/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.