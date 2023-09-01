Adresár spoločností
King
King Platy

Platy King sa pohybujú od $36,686 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Recruiter in Spain na spodnej hranici až po $288,878 pre Predaj in United Kingdom na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov King. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Softvérový inžinier
Median $122K

Softvérový inžinier videohier

Marketing
Median $129K
Business analytik
$280K

Korporátny rozvoj
$107K
Dátový vedec
$131K
Produktový manažér
$216K
Projektový manažér
$132K
Recruiter
$36.7K
Predaj
$289K
Manažér softvérového inžinierstva
$99.3K
Technický spisovateľ
$76.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v King predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $288,878. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v King je $129,249.

