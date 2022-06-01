Adresár Spoločností
Kindred Healthcare
Kindred Healthcare Platy

Platový rozsah Kindred Healthcare sa pohybuje od $99,960 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $165,170 pre Marketingové operácie na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kindred Healthcare. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Finančný analytik
$134K
Marketingové operácie
$165K
Softvérový inžinier
$100K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Kindred Healthcare je Marketingové operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $165,170. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Kindred Healthcare je $134,419.

