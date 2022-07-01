Adresár spoločností
KEV Group
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

KEV Group Platy

Platy KEV Group sa pohybujú od $54,767 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $199,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov KEV Group. Posledná aktualizácia: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažér
$61.2K
Softvérový inžinier
$54.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v KEV Group predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $199,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v KEV Group je $61,200.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre KEV Group

Súvisiace spoločnosti

  • Databricks
  • DoorDash
  • Amazon
  • Stripe
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje