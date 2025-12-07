Adresár spoločností
Keurig Dr Pepper
Priemerné Manažér dátovej vedy celkové odmeňovanie in United States v Keurig Dr Pepper sa pohybuje od $169K do $231K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Keurig Dr Pepper. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$183K - $217K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$169K$183K$217K$231K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Keurig Dr Pepper?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér dátovej vedy v Keurig Dr Pepper in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $231,150. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Keurig Dr Pepper pre pozíciu Manažér dátovej vedy in United States je $168,840.

