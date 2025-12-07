Adresár spoločností
Kepler
Kepler Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in France v Kepler sa pohybuje od €52.1K do €74K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kepler. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$68.2K - $80.8K
France
Bežný rozsah
Možný rozsah
$60K$68.2K$80.8K$85.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Kepler?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Kepler in France predstavuje ročnú celkovú odmenu €73,958. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kepler pre pozíciu Manažérsky konzultant in France je €52,092.

