Kent Hospital
Kent Hospital Lekár Platy

Priemerné Lekár celkové odmeňovanie in United Kingdom v Kent Hospital sa pohybuje od £90.8K do £127K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kent Hospital. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$132K - $160K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$122K$132K$160K$171K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Kent Hospital?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Lekár v Kent Hospital in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £126,947. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kent Hospital pre pozíciu Lekár in United Kingdom je £90,833.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Kent Hospital

Ďalšie zdroje

