Keltron
Keltron Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v Keltron sa pohybuje od $42.5K do $58K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Keltron. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$45.5K - $55K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$42.5K$45.5K$55K$58K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Keltron?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Keltron in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $58,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Keltron pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $42,500.

Ďalšie zdroje

