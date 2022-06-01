Adresár Spoločností
Kelly Services
Kelly Services Platy

Platový rozsah Kelly Services sa pohybuje od $29,371 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $102,485 pre Marketing na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kelly Services. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $97K
Personálny nábor
Median $65K
Manažér obchodných operácií
$77.6K

Dátový vedec
$47.8K
Ľudské zdroje
$32.1K
Informatik (IT)
$29.4K
Marketing
$102K
Dôvera a bezpečnosť
$87.4K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Kelly Services je Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $102,485. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Kelly Services je $71,305.

