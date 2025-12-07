Adresár spoločností
Keela
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Recruiter

  • Všetky platy Recruiter

Keela Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in Canada v Keela sa pohybuje od CA$95.9K do CA$134K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Keela. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$75.6K - $91.6K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Recruiter príspevkovs v spoločnosti Keela na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Keela?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Recruiter ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Keela in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$134,087. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Keela pre pozíciu Recruiter in Canada je CA$95,942.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Keela

Súvisiace spoločnosti

  • Snap
  • Square
  • Amazon
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keela/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.