KCI Technologies
KCI Technologies Platy

Platy KCI Technologies sa pohybujú od $56,441 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Stavebný inžinier na spodnej hranici až po $97,594 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov KCI Technologies. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

Stavebný inžinier
$56.4K
Strojný inžinier
$69.7K
MEP inžinier
$83.6K

Projektový manažér
$97.6K
Najlepšie platenú pozíciu v KCI Technologies predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $97,594. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v KCI Technologies je $76,615.

