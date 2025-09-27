Adresár spoločností
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Mexico v Kavak dosahuje MX$879K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kavak. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Mediánový balík
company icon
Kavak
Software Engineer
Mexico, DF, Mexico
Celkom za rok
MX$879K
Úroveň
L3
Základný plat
MX$879K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Kavak?

MX$3.09M

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Kavak in Mexico predstavuje ročnú celkovú odmenu MXMX$54,006,667. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kavak pre pozíciu Softvérový inžinier in Mexico je MXMX$16,997,159.

