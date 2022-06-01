Adresár spoločností
Katapult
Katapult Platy

Platy Katapult sa pohybujú od $44,428 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $214,200 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Katapult. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Manažér dátovej vedy
$214K
Dátový vedec
$197K
Produktový dizajnér
$99.5K

Softvérový inžinier
$44.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Katapult predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $214,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Katapult je $148,255.

