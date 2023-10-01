Adresár Spoločností
Kaizengaming
Kaizengaming Platy

Platový rozsah Kaizengaming sa pohybuje od $16,841 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $66,984 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kaizengaming. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $59.9K

Frontend softvérový inžinier

Produktový dizajnér
$16.8K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$18.8K

Manažér softvérového inžinierstva
$67K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Kaizengaming es Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level con una compensación total anual de $66,984. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Kaizengaming es $39,343.

