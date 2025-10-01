Adresár spoločností
Kairos Power
Kairos Power Strojný inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Strojný inžinier kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Kairos Power dosahuje $150K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kairos Power. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Celkom za rok
$150K
Úroveň
Senior Engineer 1
Základný plat
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Kairos Power?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Strojný inžinier at Kairos Power in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $159,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kairos Power for the Strojný inžinier role in San Francisco Bay Area is $105,000.

