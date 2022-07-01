Adresár Spoločností
JW Player
JW Player Platy

Platový rozsah JW Player sa pohybuje od $78,712 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $321,600 pre Rozvoj obchodu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov JW Player. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Rozvoj obchodu
$322K
Dátový vedec
$86K
Marketing
$84.6K

Produktový dizajnér
$128K
Produktový manažér
$164K
Personálny nábor
$104K
Predaj
$271K
Softvérový inžinier
$78.7K
Manažér softvérového inžinierstva
$204K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v JW Player je Rozvoj obchodu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $321,600. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v JW Player je $128,380.

