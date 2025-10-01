Adresár spoločností
Justworks
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • New York City Area

Justworks Softvérový inžinier Platy v New York City Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in New York City Area v Justworks dosahuje $193K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Justworks. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Celkom za rok
$193K
Úroveň
L5
Základný plat
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Justworks?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Justworks podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 5% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (5.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.25% mesačne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (3.33% mesačne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (3.33% mesačne)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ROK 1

30%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Justworks podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.50% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.50% mesačne)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Justworks in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $222,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Justworks pre pozíciu Softvérový inžinier in New York City Area je $185,000.

