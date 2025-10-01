Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in New York City Area v Justworks dosahuje $200K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Justworks. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
5%
ROK 1
15%
ROK 2
40%
ROK 3
40%
ROK 4
V spoločnosti Justworks podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
5% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (5.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.25% mesačne)
40% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (3.33% mesačne)
40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (3.33% mesačne)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
ROK 1
30%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
V spoločnosti Justworks podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)
30% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.50% mesačne)
30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)
30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.50% mesačne)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.