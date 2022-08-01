Adresár spoločností
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Platy

Platy Jumbo Interactive sa pohybujú od $70,794 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $96,938 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Jumbo Interactive. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Obchodný analytik
$78.3K
Produktový manažér
$90.9K
Softvérový inžinier
$70.8K

Manažér softvérového inžinierstva
$96.9K
Často kladené otázky

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Jumbo Interactive ialah Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $96,938. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Jumbo Interactive ialah $84,621.

