Julius Baer
Julius Baer Platy

Platy Julius Baer sa pohybujú od $45,074 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Investičný bankár na spodnej hranici až po $213,714 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Julius Baer. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $162K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
$47.7K
Informačný technológ (IT)
$175K

Investičný bankár
$45.1K
Projektový manažér
$167K
Manažér softvérového inžinierstva
$214K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Julius Baer predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $213,714. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Julius Baer je $164,568.

