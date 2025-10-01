Adresár spoločností
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Softvérový inžinier Platy v Ireland

Softvérový inžinier odmeňovanie in Ireland v Johnson & Johnson dosahuje €73.4K za year pre 24. Mediánový yearný kompenzačný balík in Ireland dosahuje €74.1K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Johnson & Johnson. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
23
Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
24
Senior Software Engineer
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
26
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Johnson & Johnson?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Systémový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Johnson & Johnson in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €90,659. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Johnson & Johnson pre pozíciu Softvérový inžinier in Ireland je €80,391.

Ďalšie zdroje