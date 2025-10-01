Dátový vedec odmeňovanie in New York City Area v Johnson & Johnson sa pohybuje od $92.4K za year pre 23 do $232K za year pre 30. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $220K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Johnson & Johnson. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
