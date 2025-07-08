Adresár spoločností
Jockey
Jockey Platy

Platy Jockey sa pohybujú od $89,550 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $100,500 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Jockey. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

Marketingové operácie
$89.6K
Softvérový inžinier
$101K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Jockey predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $100,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Jockey je $95,025.

Ďalšie zdroje

