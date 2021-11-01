Adresár spoločností
Javis
Javis Platy

Platy Javis sa pohybujú od $12,363 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnej hranici až po $223,875 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Javis. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Produktový manažér
$48.8K
Softvérový inžinier
$224K
Manažér softvérového inžinierstva
$12.4K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Javis predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $223,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Javis je $48,825.

