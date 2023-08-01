Adresár spoločností
jambit
Hlavné poznatky
    O spoločnosti

    jambit is a software service provider that offers the conception and development of tailor-made software solutions. They rely on solid industry expertise and state-of-the-art technological know-how.

    https://jambit.com
    Webstránka
    1999
    Rok založenia
    302
    Počet zamestnancov
    $50M-$100M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

