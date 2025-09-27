Adresár spoločností
Jaguar Land Rover
  • Platy
  • Strojný inžinier

  • Všetky platy Strojný inžinier

Jaguar Land Rover Strojný inžinier Platy

Mediánový Strojný inžinier kompenzačný balík in United Kingdom v Jaguar Land Rover dosahuje £46.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Jaguar Land Rover. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Mediánový balík
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£46.5K
Úroveň
C Grade
Základný plat
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Jaguar Land Rover?

£122K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Strojný inžinier w Jaguar Land Rover in United Kingdom wynosi rocznie £62,764. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Jaguar Land Rover dla stanowiska Strojný inžinier in United Kingdom wynosi £46,489.

